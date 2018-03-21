В Тюменской области в общественных работах намерены задействовать более 3 тысяч человек

Во всех муниципальных образованиях юга Тюменской области утверждены виды и объемы общественных работ на 2018 год, к которым планируется привлечь более трех с половиной тысяч граждан.

Общественные работы являются одной из активных форм занятости населения и организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. В общественных работах могут принять участие безработные граждане и граждане в период поиска постоянного места работы.

Общественные работы проводятся в организациях независимо от их формы собственности. В договорах определяются права и обязанности сторон, производственные возможности, количество создаваемых рабочих мест, численность участников, место проведения, характер работ, сроки их начала и окончания, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

Гражданам, участвующим в общественных работах, работодателем производится выплата заработной платы за фактически выполненную работу, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальном размере оплаты труда.

Также центром занятости населения за фактически отработанное время безработным гражданам осуществляется выплата материальной поддержки в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента в месяц.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Тюменской области без учета районного коэффициента для работников бюджетной сферы составляет 9530 рублей, для внебюджетного сектора экономики — 11212 рублей. Напомним, что правительством региона было предложено установить единый размер минимальной заработной платы работников в размере 11212 рублей.