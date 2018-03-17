"Тюменский бройлер" продолжает расширять ассортимент

10:31 17 марта 2018
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rayon72.ru
| Фото: rayon72.ru

Ежегодно птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" выпускает на рынок около десяти новых продуктов. Ассортимент выпускаемой на предприятии продукции уже превысил 200 наименований, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Обязательно продолжим наш проект  "Кухни мира". Сейчас мы используем итальянские, греческие, грузинские рецепты, но на этом останавливаться не собираемся. В этом году обязательно будет несколько новинок из кухни быстрого приготовления с новыми вкусами", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Также "Тюменский бройлер" готов развивать собственную торговую сеть. Накануне в Каскаре открылся фирменный магазин птицефабрики.

"В больших сетях не удается представить весь наш ассортимент, а в собственных магазинах это сделать проще. Сейчас внимательно смотрим, какие из торговых точек показывают хорошие результаты  и максимально насыщаем их разнообразной продукцией", - говорит Оксана Величко.

Теги: птицефабрика , Тюменский бройлер
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