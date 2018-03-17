"Тюменский бройлер" продолжает расширять ассортимент

Ежегодно птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" выпускает на рынок около десяти новых продуктов. Ассортимент выпускаемой на предприятии продукции уже превысил 200 наименований, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Обязательно продолжим наш проект "Кухни мира". Сейчас мы используем итальянские, греческие, грузинские рецепты, но на этом останавливаться не собираемся. В этом году обязательно будет несколько новинок из кухни быстрого приготовления с новыми вкусами", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Также "Тюменский бройлер" готов развивать собственную торговую сеть. Накануне в Каскаре открылся фирменный магазин птицефабрики.