Запсибкомбанк вошел в двадцатку российских банков по кредитованию малого и среднего бизнеса

Запсибкомбанк

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) за 2017 год. В первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка: с 1 января по 1 июля он вырос на 8%. По оценкам агентства, за 2017 год кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб.

Запсибкомбанк находится на двадцатом месте в топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, по итогам на 1 января 2018 года. Кредитный портфель МСБ Запсибкомбанка, по данным банковской отчетности на 1 января текущего года равен 9,2 млрд руб.

"Качественное обслуживание корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов работы нашего банка, поэтому такая позиция Запсибкомбанка в рейтинге "Эксперт РА", на мой взгляд, вполне заслужена. Мы будем стараться и дальше быть надежным финансовым партнером МСБ – как для действующих, так и для новых клиентов. Линейка кредитных продуктов Запсибкомбанка соответствует потребностям и целям бизнеса, поэтому выбрать оптимальный вариант кредитования не составляет труда", – отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Подробнее о кредитах Запсибкомбанка для бизнеса можно посмотреть на сайте. Заявку на на консультацию сотрудника банка можно составить здесь.