Все лучшее по карте в одном Пакете услуг

Запсибкомбанк

Каждый день мы пользуемся картой, когда покупаем продукты, заправляем машину, обедаем в кафе, посещаем кино или просто гуляем с семьей.

А теперь представьте, что к вашей карте можно подключить лучшие опции, которые будут полезны именно вам. Пакет услуг – это максимум преимуществ, которые можно получить по своей дебетовой карте.

Пакет услуг в офисе банка вы можете подключить двумя способами:

К новому счету: вы сами выбираете один из предложенных Пакетов услуг – "Классический", "Золотой" или "Платиновый", который будет активирован в момент выдачи карты;

К существующему счету: это очень удобно, ведь новые условия будут автоматически применены к действующей карте.

"Подключая пакет, вы берете "все и сразу". В зависимости от выбранного вами Пакета услуг будут доступны следующие опции: дополнительные карты, повышенные бонусы при оплате покупок в супермаркетах, страхование жизни в поездках по России и за рубежом, бесплатная выдача наличных в банкомате любого банка РФ, а также бесплатное обслуживание при активном пользовании картой или при наличии вклада/кредита в Запсибкомбанке. Чем выше пакет, тем больше преимуществ вы получаете", – прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подходящий Пакет услуг можно выбрать на сайте, а оформить – в любом офисе банка (для заключения договора требуется только паспорт).