SMM PROFIT: столичный бизнес-тренер проведет для тюменцев бесплатный мастер-класс

Фото из открытых интернет-источников

Мастер-класс SMM PROFIT проходит весной в семи городах России: в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Тюмени.

Инициатором, организатором и ведущим мастер-класса является основатель Школы бизнеса, объединяющей сотни предпринимателей представителей малого и среднего бизнеса по всей стране Александр Гольденберг.

В Тюмени бесплатная встреча пройдет 15 марта с 19 до 22 часов в конференц-зале Легкоатлетического манежа (Луначарского, 12) при поддержке департамента по спорту и молодежной политике городской администрации. Предварительная регистрация осуществляется здесь.

По мнению организаторов, мероприятие может быть полезным для бизнесменов, предпринимателей, руководителей, PR-сотрудников, а также для желающих научиться создавать и продвигать свои аккаунты в социальных сетях, находить потенциальных клиентов посредством Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", размещать продающий контент, продавать с помощью таргетированной рекламы в соцсетях.

16 марта пройдут платные индивидуальные консультации в рамках Финансового тренинга "Магнатъ". Предложенная программа отрабатывалась многие годы в Клубе миллионеров и базируется на законах и правилах, которые используют люди, достигшие высокого уровня и положения в мире. Записаться на тренинг можно по тел. 8-982-711-32-21.