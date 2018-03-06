Императорский маршрут, VR-очки и дичь - тюменцы готовы к участию в Интурмаркете-2018

Международная выставка "Интурмаркет-2018" пройдет в Москве 10-12 марта. Тюменская область на ней будет представлена двумя стендами: национальный проект "Императорский маршрут" и туризм в Тюменской области.
На стенде "Императорский маршрут" будут представлены регионы-участники проекта с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. В раздаточных материалах содержится информация о городах маршрута, достопримечательностях, объектах показа, на тач-панели – архивные фотографии, видео и аудиоматериалы, карта маршрута и так далее.
У второго стенда все желающие в VR-очках смогут "погулять" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу "Абалак". 3D-метки "расскажут" об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре Тюменской области. Тач-панель более подробно знакомит с разнообразным отдыхом в Сибири. Раздаточные материалы, выполненные в рамках единого брендбука Тюменской области, расскажут о медицинском туризме, о термальных источниках и о достопримечательностях региона. В видеороликах о туристическом потенциале Тюменской области представлены санатории и базы отдыха, рестораны и гостиницы, места отдыха и досуга.
Помимо увлекательной информации, гостям выставки предложат на дегустацию сыровяленную медвежатина, балык лося и вырезку косули, варенье из шишек, а также конфеты тюменского "Квартета", напитки, изделия из мяса, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.
Отметим, выставка проходит во втором павильоне "Крокус Экспо" (65-66 км МКАД, метро "Мякинино" – схема проезда здесь). Подробности о мероприятии и других участниках представлены на сайте мероприятия.
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