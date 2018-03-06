В самом большом аквапарке России расставляют шкафчики и наводят чистоту

Открытие аквапарка в Тюмени запланировано на июнь, пока же на объектах завершаются внутренние отделочные работы, а клиринговая служба проводит уборку помещений.

В раздевалках аквапарка уже устанавливают шкафчики, в бистро, кафе и ресторане специалисты монтируют оборудование. Продолжаются пусконаладочные работы. В частности, в детской зоне запустили воду, на очереди "Волновой бассейн" — живое море с настоящим прибоем, силу которого можно регулировать. К приему гостей готовится отель, построенный при аквапарке: в 187 современных и уютных номерах расставляют мебель, завершается внутренняя отделка, сообщают "Тюменские известия" со ссылкой на техслужбу генерального застройщика — "Сибинтел-холдинга".

Однако как будет будет называться новое место отдыха горожан и приезжих, пока не известно.

- Во всех источниках до этого времени звучало имя "Аквамарин". Действительно, такой вариант рассматривался в начале проекта. Однако комплекс, который откроется этим летом, называется по-другому. Настоящее имя аквапарка приятно удивит наших будущих гостей и четко расставит все акценты. На мой взгляд, оно идеально соответствует концепции мощного комплекса, который по праву можно считать уникальным объектом не только в рамках нашего региона, — сообщил руководитель службы по связям с общественностью "Сибинтел-холдинга" Марк Добрянский.

По словам Добрянского, представляющие название "Аквамарин", а также элементы айдентики сайты и сообщества в соцсетях — фейковые, хоть в некоторых из которых и состоят по нескольку тысяч человек.

Напомним, в тюменской аквапарке будет более семидесяти аттракционов, в том числе восемь экстремальных горок, скоростные спуски до 200 метров, 150-метровая "река", почти километровый волновой бассейн с четырьмя режимами, одна из самых больших в России (более 1300 кв. м) детская зона. А еще впечатляющий своей мощью, но безопасный вулкан и водопад. В отеле 187 комфортабельных номеров "4 звезды", два конференц-зала, бесплатная парковка на 700 машин, ресторан и лобби-бар.