В Тюменской области развивают наставническое движение на производстве

Делегация Тюменской области приняла участие в форуме Уральского федерального округа "Наставник", где обсуждались перспективы развития наставнического движения. Одним из представителей региона выступил генеральный директор компании "Югсон-Сервис", доктор технических наук, академик РАЕН, профессор Тюменского индустриального университета Анатолий Киреев.

Эксперт рассказал, что уже на протяжении долгого времени в компании "Югсон-Сервис" существует движение наставников: поначалу оно было стихийным, а сегодня эта работа имеет системный характер. Это эффективная мера по преодолению дефицита инженерных и рабочих кадров на производстве, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Анатолия Киреева, компании требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и рабочие-станочники для работы на обрабатывающих центрах с числовым программным управлением. По этим трем направлениям наставническая работа в компании ведется особенно активно. В качестве наставников выступают самые опытные специалисты.

"Наставник несет моральную ответственность за результаты работы своих подопечных. В то же время внедрена система материального стимулирования наставничества в размере пять тысяч рублей дополнительно к месячной заработной плате", - сообщил руководитель.