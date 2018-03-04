В Тюменской области развивают наставническое движение на производстве

Делегация Тюменской области приняла участие в форуме Уральского федерального округа "Наставник", где обсуждались перспективы развития наставнического движения. Одним из представителей региона выступил генеральный директор компании "Югсон-Сервис", доктор технических наук, академик РАЕН, профессор Тюменского индустриального университета Анатолий Киреев.
Эксперт рассказал, что уже на протяжении долгого времени в компании "Югсон-Сервис" существует движение наставников: поначалу оно было стихийным, а сегодня эта работа имеет системный характер. Это эффективная мера по преодолению дефицита инженерных и рабочих кадров на производстве, пишет ИА "Тюменская линия".
По словам Анатолия Киреева, компании требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и рабочие-станочники для работы на обрабатывающих центрах с числовым программным управлением. По этим трем направлениям наставническая работа в компании ведется особенно активно. В качестве наставников выступают самые опытные специалисты.
"Наставник несет моральную ответственность за результаты работы своих подопечных. В то же время внедрена система материального стимулирования наставничества в размере пять тысяч рублей дополнительно к месячной заработной плате", - сообщил руководитель.
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