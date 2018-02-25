"Тюменский бройлер" создает новые рабочие места

60 новых рабочих мест появится на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" в результате реализации первого этапа инвестиционного проекта. Кроме того, объем годовой продукции вырастет на 7 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Объем работ предстоит в этом году большой. Большая часть средств пойдет на возведение шести птичников. Также установят новое оборудование для родильного стада, заменят старые тепловые пункты, реконструируют существующие корпуса", - рассказала директора одного из самых крупных сельхозпредприятий Тюменского района Оксаны Величко.

На сегодня "Тюменский бройлер" выпускает продукцию под шестью торговыми марками. Большая ее часть распространяется на территории Тюменской области, включая округа, а также в Курганской и Челябинской областях.