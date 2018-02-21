РЖД инвестирует в Тюменский регион более 3 млрд рублей

Объем инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" в развитие Свердловской железной дороги в Тюменском регионе в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличится на 5 процентов.

Из 3 млрд рублей 1,8 млрд будут направлены на реконструкцию существующего железнодорожного пути. На участках Озеро Андреевское – Войновка, Картымская – Абаевский, Утяшево – Тюмень, Омутинская – Ламенская пройдут работы по модернизации пути с усилением инженерных сооружений. Свыше 295 млн рублей направят на реконструкцию путей сортировочной станции Войновка.

В развитие и обновление локомотивного комплекса будет инвестировано около 160 млн рублей.

Продолжится техническое перевооружение эксплуатационного локомотивного депо Войновка, строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Камышлов.

По программе "Предупреждение случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры" 12,5 млн рублей будут организованы проектно-изыскательские работы по обустройству трех новых пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов, а также строительство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией в Талице.

Всего в 2018 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Свердловской железной дороги составят 27,1 млрд рублей. Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные проекты и объекты сетевого значения. Так, на завершение работ по проекту "Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево" будет направлено 3,9 млрд рублей. Выделенные средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию 26,84 км вторых путей на перегонах Островной – Обский, б/п. 504 км – Салым, Юнг-Ях – Ай-Ягун, а также завершить второй этап реконструкции станций Тобольск и Демьянка (12,8 км путей и 91 стрелочный перевод), продолжить реконструкцию станции Сургут, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.