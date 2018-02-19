Директора ООО "Тюменьсвязьмонтаж" оштрафовали за долги перед 75 работниками

11:00 19 февраля 2018
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Судебным штрафом окончилось уголовное разбирательство в отношении генерального директора ООО "Тюменьсвязьмонтаж", который долгое время не выплачивал зарплату своим сотрудникам.

Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Расследованием было установлено, что руководитель с апреля по ноябрь 2017 года не платил зарплату 75 работникам. Общая сумма задолженности составила более 8,2 млн рублей.

Долги по зарплате были погашены в ходе расследования. В связи с этим потерпевшие просили суд не наказывать руководителя строго. Так как гендиректор впервые совершил преступление небольшой тяжести, уголовное дело было прекращено. Руководителю ООО "Тюменьсвязьмонтаж" назначили судебный штраф в 40 тыс. рублей, сообщает областная прокуратура.

Теги: долги по зарплате , уголовное дело , штрафы
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