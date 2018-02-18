Аграрии Тюменского района начали подготовку к посевной

Подготовка к весенним полевым работам 2018 года стартовала на сельхозпредприятиях Тюменского района.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, Животноводы продолжают развитие и модернизацию производства, обновляют помещения для животных, отстраивают вместительные траншеи для силоса. В прошлом году сельхозпроизводителям удалось увеличить показатели по производству молока: 46 тыс. тонн, удой на одну корову составил 5 972 кг. Лидером в данном направлении стало АО "Успенское". Валовый прирост молока к уровню прошлого года здесь составил 6%.

На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах Тюменского района также проводится работа по проверке качества семян и накоплению минеральных удобрений под урожай 2018 года.

До 20 апреля аграрии рассчитывают завершить обменные операции по замене и обновлению сортов, обеспечить накопление минеральных удобрений, а также закончить ремонт сельскохозяйственной техники и обеспечить запас горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ.