Капризная тюменская погода не мешает аграриям строить планы на высокий урожай

Специалисты тюменской агрофирмы КРиММ планируют достичь в этом году высоких показателей урожайности, несмотря на малоснежную зиму. Поможет в этом искусственный полив плантаций, которым обеспечат дополнительно 150 гектар земли, рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова этот процесс полностью укладывается в концепцию развития предприятия: "Не зря Тюменскую область называют зоной рискованного земледелия. И, понимая, что прогнозы погоды - вещь очень сложная и ненадежная, мы ставим перед собой задачу как можно меньше зависеть от неожиданных природных "сюрпризов". Поэтому ежегодно мы проводим работы по созданию системы орошения полей".

За основу тюменские овощеводы взяли опыт зарубежных агрохолдингов.