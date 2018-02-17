Капризная тюменская погода не мешает аграриям строить планы на высокий урожай

Специалисты тюменской агрофирмы КРиММ планируют достичь в этом году высоких показателей урожайности, несмотря на малоснежную зиму. Поможет в этом искусственный полив плантаций, которым обеспечат дополнительно 150 гектар земли, рассказали в пресс-службе губернатора.
По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова этот процесс полностью укладывается в концепцию развития предприятия: "Не зря Тюменскую область называют зоной рискованного земледелия. И, понимая, что прогнозы погоды - вещь очень сложная и ненадежная, мы ставим перед собой задачу как можно меньше зависеть от неожиданных природных "сюрпризов". Поэтому ежегодно мы проводим работы по созданию системы орошения полей".
За основу тюменские овощеводы взяли опыт зарубежных агрохолдингов.
"В прошлом году мы собрали рекордный урожай, более 85 тонн картофеля с гектара. Для наших коллег из Европы этот показатель равен 100 тоннам. На него мы и ориентируемся. Кроме всего прочего, для достижения таких результатов поля должны быть обеспечены водой, тем более, если держать в уме нынешнюю малоснежную зиму", - говорит Геннадий Рязанов.
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