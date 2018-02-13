Директора АО "Нефтеспецстрой" оштрафовали за невыплату зарплаты 18 работникам

В Тюмени за полную невыплату заработной платы в течение долгого времени оштрафовали генерального директора АО "Нефтеспецстрой".

Расследованием было установлено, что руководитель с июля по ноябрь 2017 года не платил зарплату 18 работникам. Общий долг составил более 175 тыс. рублей.

В ходе следствия долг был полностью погашен, а поскольку директор предприятия впервые совершил преступление небольшой тяжести, к числу которых относится и ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), то уголовное дело было прекращено. Руководителю был назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.