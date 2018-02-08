Новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей уже в обороте

Запсибкомбанк

С 12 октября 2017 года выпущены в оборот новые банкноты Банка России. Запсибкомбанк один из первых банков Уральского федерального округа, который получил новые купюры и начал перенастройку сети банкоматов под новые госзнаки.

"Купюры номиналом 2000 рублей поступили в Запсибкомбанк в конце 2017 года. Банкноты номиналом 200 рублей получили уже в начале 2018 года. На сегодня купюры уже завезены в крупные офисы банка в городе Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, наши клиенты могут при выполнении операций в кассах использовать новые банкноты. На данный момент сеть банкоматов Запсибкомбанка в процессе перенастройки под новые госзнаки. Клиенты уже могут получать купюры нового образца не только в кассах банка, но и в банкоматах, а с 1 февраля реализована техническая возможность по внесению новых купюр через банкоматы", — рассказала вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Наталья Рыкова.

Информируем клиентов подробнее о внешнем виде купюр и признаках подлинности.

Банкнота Банка России образца 2017 года номиналом 200 рублей

Преобладающий цвет банкноты – зеленый.

Основное изображение лицевой стороны банкноты – Памятник затопленным кораблям в г. Севастополе.

Основное изображение оборотной стороны банкноты – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Банкнота Банка России образца 2017 года номиналом 2000 рублей

Преобладающий цвет банкноты – синий.

Основное изображение лицевой стороны банкноты – Русский мост – вантовый мост в г. Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью г. Владивостока.

Основное изображение оборотной стороны банкноты – космодром "Восточный".

Обращаем внимание, что в новых купюрах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. Символ рубля появляется в нескольких местах на защитной нити, цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных знаках. Уже сейчас вы можете ознакомиться с ней на сайте Центрального банка РФ ( 200 рублей и 2000 рублей ).

В залах обслуживания юридических лиц будут также размещены информационные плакаты о знаках отличия и свойствах купюр.