Русская Школа Управления проведет бесплатный бизнес-ланч

Деловой бизнес-ланч в кругу друзей и коллег от Русской Школы Управления пройдет 15 февраля в 15:30 в ресторане "MOST" (ул. Ленина 2А). Мероприятие посетит специальный гость из Москвы, генералист, тренер-консультант по вопросам стратегии и управления, преподаватель ММВА "Русской Школы Управления" Сергей Трушкин. Участие бесплатное.

Темой встречи станет "Построение системы непрерывного образования сотрудников: теория и практика". Во время бизнес-ланча Сергей Трушкин расскажет о качестве и эффективности бизнес образования, разберет, как Mini MBA влияет на руководителя и развитие его бизнеса.

Кроме того, мероприятие посетят эксперты-практики, которые проведут 30-минутки управленческой грамотности. Так, например, начальник учебного центра развития талантов Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк Василий Сидоренко расскажет о системе непрерывного бизнес-образования в Сбербанке, а директор тренингового центра "СПЕЦиЯ", тренер, игротехник с опытом построения эффективных команд Вера Оруджова поделится игроовыми технологиями для повышения профессиональных компетенций сотрудников.

"Бизнес-ланч в кругу друзей и коллег для общения пройдет в неформальной обстановке. Это стильный бизнес-практикум в формате круглого стола. Здесь гости легко и непринуждённо познакомятся друг с другом с помощью различных коммуникативных техник. Интеллектуальный нетворкинг в кругу друзей Русской Школы Управления – это полноценное погружение в тему, работа в группах под руководством экспертов, решение самых актуальных задач для бизнеса в режиме реального времени", - отметила руководитель филиала Русской Школы Управления в Тюмени Оксана Лукошкова.

Мероприятие будет полезным для топ-менеджеров, HR-директоров, руководителей учебных центров. Чтобы принять участие в бизнес-ланче, необходимо записаться по телефону 8 (3452) 45-22-55.