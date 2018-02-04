Агрофирма "КРиММ" изучает спрос тюменцев

В тюменской агрофирме "КРиММ" совершенствуют политику продвижения своей продукции, изучая спрос на продукты и предлагая потребителям востребованные товары. Также зимний период на предприятии посвятили улучшению структуры почвы, работ с семенами.

Генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов рассказал, что с каждым годом наблюдается рост спроса на продукты переработки. Например, сохраняется постоянный интерес к традиционному русскому блюду – квашеной капусте.

"У нас работает отдельная линия по изготовлению квашеной капусты", - отметил руководитель.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, сельхозпроизводитель зимой активно ведет продажи, расширяет их географию. В частности, есть договоренность о поставке семенного картофеля в Хабаровский край. Ведутся переговоры с владельцами ресторанного бизнеса в Тюмени о поставке очищенных овощей в вакуумной упаковке.