У тюменской компании арестовали 500 тонн зерна

13:00 02 февраля 2018
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pixabay.com

Тонны зерна арестовали тюменские судебные приставы у местной компании, которая задолжала крупную сумму сельхозпроизводителю. 

Тюменское предприятие закупило крупную партию зерна у производителя из Курганской области. Фирма приняла товар, но расплачиваться за него не стала. Руководство сельскохозпредприятия обратилось в суд. В результате побывавший на предприятии судебный пристав наложил арест на 500 тонн принадлежащего организации зерна.

"После ареста имущества у организации-должника оставалась возможность в течение 10 дней погасить задолженность, в противном случае арестованное имущество после сбора необходимых для реализации документов было бы выставлено на торги и продано, а денежные средства, полученные от его реализации, направлены в счет погашения задолженности. Руководство организации оплатило задолженность в полном объеме", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области. 

Теги: судебные приставы
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