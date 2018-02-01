Проголосуйте за новый дизайн корпоративной карты VISA BUSINESS от Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Для Запсибкомбанка в первую очередь важны качество обслуживания клиентов и предоставляемых услуг. Запсибкомбанк уважает свободное время клиентов, поэтому одним из приоритетов работы является развитие каналов дистанционного обслуживания.

Помимо комфорта и качества, Запсибкомбанк обращает особое внимание на визуальную составляющую своих финансовых продуктов, именно поэтому на сайте банка организован опрос по выбору нового дизайна корпоративной карты VISA BUSINESS, где вы можете оставить свой голос за понравившийся вариант макета карты.

Корпоративная карта предназначена для получения наличных денежных средств и оплаты сотрудниками предприятия командировочных и представительских расходов в России и за рубежом, а также для оплаты различных ежедневных расходов, связанных с основной и хозяйственной деятельностью предприятия, на территории России. Это удобный и современный инструмент для расчетов, который по достоинству оценили около 40% корпоративных клиентов Запсибкомбанка, и банк стремится сделать его еще лучше и привлекательнее, согласно актуальным тенденциям рынка.

Принять участие в опросе очень легко:

Перейдите по ссылке на сайте банка;

Выберите понравившийся дизайн карты.

"При разработке нового дизайна корпоративной карты VISA BUSINESS мы постарались учесть современные тенденции в оформлении банковских карт. Безусловно, нам очень интересно и важно мнение наших клиентов, которые непосредственно пользуются этими картами или будут пользоваться ими в будущем. Дизайн карты, набравший наибольшее количество голосов, будет использован при перевыпуске новых карт", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.