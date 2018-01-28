Продовольственные ярмарки в Тюмени стартуют в феврале

15:19 28 января 2018
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Серия традиционных продовольственных ярмарок пройдет в Тюмени в 2018 году. Первые из них запланированы на февраль и март.

Ярмарка натуральных продуктов местного производства состоится 17 февраля (суббота), а затем 3 и 24 марта. Торговля будет вестись на четырех площадках города: на территории у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), возле ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126 к.2), у ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11) и в районе зданий на ул. Бакинских комиссаров, 7 и 7 к.2.

Отметим, продовольственные ярмарки, где осуществляется продажа натуральной продукции без посредников, проводится при поддержке правительства Тюменской области, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: местные производители , натуральные продукты , сельхозпродукция , ярмарка
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