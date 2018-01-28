Владельцы сети KFC высоко оценили работу "Тюменского бройлера"

Представители компании "Ям! Брендс", владеющей сетью ресторанов быстрого питания KFC, провели аудит птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", одного из своих поставщиков. По результатам проверки предприятие получило диплом за отличную подготовку к аудиту.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, в этом году тюменское предприятие "ПРОДО" - единственное в России, которому был присужден такой диплом этой международной сети. Оценивались условия, качество и уровень пищевой безопасности производства.
"Это свидетельствует о том, что все усилия дирекции и сотрудников предприятий Группы по качеству увенчались успехом. Уже несколько лет на наших птицефабриках ведется серьезная работа по приведению всех производственных процессов в соответствие с мировыми стандартами, – говорит директор по качеству Группы "ПРОДО" Ризван Джанарсланов. – Очень жесткая система контроля, внедренная на наших предприятиях, позволяет стабильно выпускать продукты высочайшего качества. Это главное конкурентное преимущество для производителей продуктов питания, залог того, что наши постоянные покупатели всегда будут с нами".
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