Владельцы сети KFC высоко оценили работу "Тюменского бройлера"

10:57 28 января 2018
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rayon72.ru

Представители компании "Ям! Брендс", владеющей сетью ресторанов быстрого питания KFC, провели аудит птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", одного из своих поставщиков. По результатам проверки предприятие получило диплом за отличную подготовку к аудиту.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в этом году тюменское предприятие "ПРОДО" - единственное в России, которому был присужден такой диплом этой международной сети. Оценивались условия, качество и уровень пищевой безопасности производства.

"Это свидетельствует о том, что все усилия дирекции и сотрудников предприятий Группы по качеству увенчались успехом. Уже несколько лет на наших птицефабриках ведется серьезная работа по приведению всех производственных процессов в соответствие с мировыми стандартами, – говорит директор по качеству Группы "ПРОДО" Ризван Джанарсланов. – Очень жесткая система контроля, внедренная на наших предприятиях, позволяет стабильно выпускать продукты высочайшего качества. Это главное конкурентное преимущество для производителей продуктов питания, залог того, что наши постоянные покупатели всегда будут с нами".

Теги: Тюменский бройлер
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