Владельцы сети KFC высоко оценили работу "Тюменского бройлера"

Представители компании "Ям! Брендс", владеющей сетью ресторанов быстрого питания KFC, провели аудит птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", одного из своих поставщиков. По результатам проверки предприятие получило диплом за отличную подготовку к аудиту.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в этом году тюменское предприятие "ПРОДО" - единственное в России, которому был присужден такой диплом этой международной сети. Оценивались условия, качество и уровень пищевой безопасности производства.