Ямальская артель может предложить тюменцам консервированную осетрину

Рыболовецкая артель "Орион" в 2018 году запустила в Салехарде выпуск консервной продукции. Ямальцы могут уже ее приобрести в магазинах окружной столицы, Лабытнангах, посёлках Приуральского района, есть покупатели и в Югре.
За смену завод выпускает до тысячи банок консервов – как из частиковых, так и из сиговых рыб, заправки традиционные – растительное масло и томатный соус. Всего артель выпускает около 200 видов готовой продукции – консервы, пресервы, полуфабрикаты, копчёную и вяленую рыбу. Приступили на предприятии и к выпуску деликатесного эксклюзива – консервированной осетрине, сырьё для которой приобретается на салехардской осетровой ферме.
Как рассказал директор предприятия Олег Мамеев, на днях производство посетили торговые представители из Москвы, заинтересованные в поставках местной продукции. Прорабатываются возможности выхода и на рынки Екатеринбурга и Тюмени, но всё будет зависеть от объёмов производства, сообщается на сайте окружного правительства.
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