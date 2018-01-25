Запсибкомбанк предоставляет максимум преимуществ по дебетовым картам

Запсибкомбанк

Все лучшие опции по дебетовым картам представлены в Пакетах услуг Запсибкомбанка. В зависимости от того, какой Пакет услуг клиент выберет, он получит:

- бесплатное обслуживание;

- снятие наличных в любых банкоматах РФ без комиссии;

- возврат на карту до 3,5% от расходов на продукты и до 1,43% за другие покупки;

- бесплатные дополнительные карты для семьи и близких;

- страхование жизни и здоровья в поездках по России и за рубеж;

- личный кабинет бесплатного сервиса "Интернет-Банк" с доступом к счетам и картам из любой точки мира;

- многоуровневую систему защиты платежей по картам.

"Мы готовы предложить вам не просто карту, а карту с набором опций, которые будут полезны именно вам. Вы сами можете выбрать один из предложенных нами Пакетов услуг: "Классический", "Золотой" или "Платиновый". Для наших постоянных и активных клиентов банк предусмотрел льготные условия обслуживания карты: достаточно иметь вклад, кредит или активно пользоваться картой. Такой подход позволит вам получить максимум преимуществ с нашими картами", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подходящий Пакет услуг можно выбрать на сайте, а оформить в любом офисе банка (требуется только паспорт для заключения договора).