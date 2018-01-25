В Тюмени ООО "Калинка-строй" частично погасило миллионные долги перед работниками

В Тюмени частично рассчиталось по долгам по зарплате предприятие "Калинка-строй". Руководство перечислило работникам более 5 млн рублей.

Напомним, многочисленные обращения по поводу невыплаты заработной платы стали поступать в правоохранительные органы от сотрудников ООО "Калинка-строй" осенью прошлого года. В результате проверки оказалось, что за июль–сентябрь 2017 года предприятие задолжало 472 работникам порядка 22 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. После обращения прокуратуры была погашена задолженность в 9 миллионов рублей, а накануне в пользу 110 работников судебными приставами было взыскано порядка 5,6 млн рублей.

"Сейчас задолженность по оплате труда на предприятии еще имеется и составляет 9 млн рублей. Полное погашение долгов по оплате труда находится на контроле прокуратуры", — сообщили в прокуратуре Центрального округа Тюмени.