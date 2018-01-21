Жители Тюмени предпочитают молоко от местных производителей

Молочная продукция местного производства пользуется наибольшей популярностью среди тюменцев. Такие данные опубликовали по итогам исследования Центра социального проектирования "Платформа".

В ходе исследования респондентам предлагалось назвать марки местных продуктов, которые они покупают чаще всего. Среди любимых брендов жителей Тюмени оказались компания "Тюменьмолоко" и Нижнетавдинский молочный завод, набравшие по 18% голосов. На третьем месте Ялуторовский мясокомбинат: их продукция пользуется спросом у 13% опрошенных. Также в пятерке лидеров – Боровская птицефабрика и компания "Согласие". 23% тюменцев признались, что не помнят конкретных брендов.

При этом больше половины опрошенных считают, что многие тюменские товары лучше по качеству, чем привезенные из других регионов. Лишь 1% респондентов ответили, что качество местных товаров ниже, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что продукция четырех из пяти предприятий-лидеров исследования получила дипломы лауреатов конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области- 2017", который ежегодно проводится правительством Тюменской области. Получение знака является показателем высокого качества продукции, а также грамотного продвижения на региональном рынке товаров и услуг.