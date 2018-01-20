Тюменские семьи оформляют документы на получение выплат за первенца

С 10 января в департамент социального развития Тюменской области через портал госуслуг и МФЦ поступило семь заявлений на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

Четыре заявления подали молодые родители из Тюмени (девочки, родившиеся 2, 4 и 6 января), два заявления — из Юргинского района (мальчик, родившийся 2 января и девочка, родившаяся 5 января), одно — из Армизонского района (мальчик, родившийся 3 января).

По инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 января 2018 года введена новая выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка. Выплата устанавливается на детей, рожденных после 1 января 2018 года, и предоставляется с учетом принципа адресности: учитываются доходы семьи. В Тюменской области выплату получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 16 818 рублей.

По регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления, но обычно это происходит раньше - семье из Армизонского района и одной семьей из Юргинского района выплата уже назначена. Документы остальных заявителей на рассмотрении.

Выплата назначается дополнительно к пособию по уходу за ребенком до полутора лет. Размер ежемесячной выплаты на первенца в Тюменской области в 2018 году составляет 10 832 рубля.

Как отмечают в региональном департаменте соцразвития, самый быстрый способ подачи заявления - через госуслуги. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 88001001290, 8 (3452) 566330, 8 (3452) 688886, на сайте Центра обеспечения мер социальной поддержки в разделе "Информация".