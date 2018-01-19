Все больше ямальцев выбирают Запсибкомбанк в качестве надежного финансового партнера

Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" уверенно держится в ТОП-40 рэнкинга крупнейших банков России по портфелю кредитов физическим лицам по данным Рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") на 1 декабря 2017 года.

Статистика Запсибкомбанка за 2017 год фиксирует положительные изменения в сегменте потребительского кредитования. За последний квартал прошлого года около 2,4 тысяч ямальцев оставили заявки на потребительский кредит в ПАО "Запсибкомбанк". Вырос и объем выдач потребительских кредитов, в том числе и на территории Ямало-Ненецкого АО, выдачи только в дополнительном офисе банка города Салехард за прошлый год, например, выросли на 73%.

Сегодня с помощью программ потребительского кредитования можно взять кредит наличными на любые цели: ремонт, отпуск, оплату учебы студенту, приобретение автомобиля, а также оформить специальный кредит для улучшения своих жилищных условий (до 800 тысяч рублей). Традиционно большая часть населения берет кредиты до 5 лет. Средний срок, на который клиенты оформляют кредит в дополнительном офисе "Салехардский" ПАО "Запсибкомбанк", составляет 4 года, хотя есть небольшая доля клиентов, которые предпочитают брать на срок до 7 лет. "Это не удивительно, поскольку при таком сроке кредитования клиент перестраховывается возможностью возвращать деньги с минимальной ежемесячной нагрузкой на семейный бюджет. А если свободные деньги появляются, то можно гасит кредит быстрее, тем более, что никаких ограничений на досрочное гашение по сумме, срокам или заявлениям в Запсибкомбанке нет, да и гасить легко: в любом банкомате, офисе или Личном кабинете Интернет-Банка ", - отметил директор ДО "Салехардский" Сергей Лабунский.

Так же все большим интересом начинают пользоваться кредитные продукты, совмещающие в себе привычный потребительский кредит и ставшую уже популярной у россиян кредитную карту: в Запсибкомбанке можно оформить так называемую кредитную линию (кредитная карта "Потребительская") до 1,5 млн. рублей и пользоваться заемными средствами в тот момент и в том объеме, который необходим. Потребительская карта подойдет тем, кто совершает крупные покупки по карте или наличными и хочет возвращать без существенной нагрузки на семейный бюджет. Постоянный доступ к лимиту в любой момент без предоставления дополнительных документов. По карте установлена льготная процентная ставка, которая позволяет получить комфортный график платежей, если воспользовались лимитом с карты и не погасили задолженность в льготный период.

Подробную информацию по кредитным картам можно узнать в ближайшем к вам офисе Запсибкомбанка, по телефону 8-800-100-5005, а также на официальном сайте банка.