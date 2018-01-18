В Тюмени осудили руководителя "Стройпроект 2025", оставившего иногородних без зарплат

Погашения долгов по зарплате ожидают работники ООО "Стройпроект 2025". Как установило расследование, генеральный директор фирмы в 2016–2017 годах не выплачивал в полном объеме зарплату 26 работникам. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей.

Все потерпевшие, трудившиеся в фирме каменщиками, газоэлектросварщиками, кровельщиками, монтажниками, разнорабочими, это иногородние: из Алтайского и Пермского краев, ЯНАО.

В суде рассмотрение уголовного дела в отношении директора предприятия закончилось обвинительным приговором. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей в доход государства. Судебные акты о взыскании долгов по зарплате сейчас находятся на исполнении в службе судебных приставов, их погашение под контролем тюменской прокуратуры.