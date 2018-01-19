Вопрос о строительстве высотки возле ЦУМа в Тюмени закрыли за три дня

Возможное расширение площади под строительство современного многофункционального здания возле ЦУМа в малоэтажном центре Тюмени, а также увеличение объекта до 25 этажей вызвало в городе большой резонанс. Свои мнения эксперты, общественники, краеведы, а также неравнодушные студенты и пенсионеры смогли высказать 15 января на публичных слушаниях в администрации города.

Станислав Кушнаренко: Не все в землянках нам жить

Член Общественной палаты Тюменской области, заслуженный строитель РФ Станислав Кушнаренко заявил, что "в восторге от этого объекта, самой идеи его строительства, от найденного архитектурного решения, от желания инвестора построить этот объект в городе Тюмени". "Мое твердое убеждение – после завершения строительства этого объекта городу будет задана абсолютно новая планка требований к объектам, которые строятся в нашем городе. Я ознакомился с доводами против этого объекта", - подчеркнул он.

Выступающий прошелся по основным аргументам противников: "Ухудшение транспортной ситуации - это надуманная проблема, потому что строительство подземной автостоянки, которая запланирована, наоборот развяжет комок неприятностей около рынка по улице Герцена.

25-этажка ухудшит архитектурный облик - это тоже спорный вопрос. Если говорить, что мы нарушим исторический облик, то нам что, только землянки строить в центре Тюмени и самим себя загонять на обочину и становиться абсолютно затрапезным уездным городом. Ну а пешеходная зона для отдыха горожан, наоборот, приобретёт новую функцию, значение, новую наполняемость. Там будет приятно находиться. Нужно поддержать строительство".

Евгений Акулич: Символ успешности и технологичности

Профессор института культуры, член-корреспондент российской академии естествознания, доктор социологических наук Евгений Акулич высказался за строительство нового объекта: "Туристы после посещений мест досуга, развлечений и шопинга, как правило, делают свои выводы об облике Тюмени. Семьдесят процентов из них отмечают красивые высотные здания, такие блестящие, зеркальные, необычной архитектуры и дизайна. Эти здания модно считать носителями образа городского пространства. Я с интересом ознакомился с эскизами проекта. Мне он нравится. ЦУМ находится в самом центре города, эта часть застраивалась в 50-80 годы XX века. Придать новому зданию ЦУМа большую многофункциональную значимость – это очень смелая и современная, на мой взгляд, задача, поскольку с ним в этой части города возникает новый тип градостроительной среды. Высотное здание разработано в соответствии с социально-экономическими потребностями общества".

В новом здании предполагалось сделать на 25 этаже смотровую площадку, с которой бы открывался вид на историческую часть города и новые микрорайоны. Предусмотрена подземная парковка, ресторан, кафе, офисы, магазины, кинотеатры, бассейн, фитнес-центри проч.

"Именно здесь, в центре города, нужен такой небоскреб как символ успешного города. Уверен, многие гости этого здания, сверкающего красотой, со временем будут ассоциировать его с обликом современного и удобного для проживания города". И хотя в мире небоскребы возникают вследствие высокой стоимости земли и экономической оптимизации землепользователя, сегодня они играют символическую роль обозначения технического превосходства города, его экономической и социальной успешности. А Тюмень таким городом является", - отметил спикер.

Александр Шемякин: "Как бы мировые СМИ о нас не рассказали"

Председатель общественной организации "Народный контроль" Александр Шемякин выступил против строительства: "Нам утверждают, что на транспортную схему города строительство никак не повлияет. Но скажите: какая организация проводила экспертизу транспортной нагрузки, каковы результаты, где можно ознакомиться? Самое интересное – что эти здания строятся уже два года, давалось разрешение на три этажа и полностью закончены работы по нулевому циклу. Как на законченный нулевой цикл трехэтажного здания поставить еще 22 – в 8 с лишним раз увеличивается. Видимо, увеличенная этажность на Камышенской-Герцена вас ничему не научила. Там еще ряд вопросов возникает, которые мы направим официальным запросом, в том числе и в прокуратуру, потому что нет заявления о конфликте интересов. Возможно, что рассказывать туристам, как все хорошо было в Тюмени, будут уже мировые СМИ".

Сергей Ломакин: Поддерживаю проект

Председатель ТСЖ по улице Водопроводной Сергей Ломакин поддержал проект: "Хочу обратить ваше внимание на культурно-социальный аспект. Помимо офисов и торговых точек, проект в себя включает бассейн, фитнес-центр, парк-отель, ресторан, кафе, смотровую площадку, парковку. Я считаю, что если заказчик идет на то, чтобы эту значительную часть центра отдать под социальные объекты, это большое благо".

Данил Дегтярев: Давайте строить, но в другом месте

Студент ТюмГУ высказал свое мнение: "Я устал смотреть на 3-5 этажные здания советской застройки. Я безусловно уверен в том, что хоть здание украсит облик города, но есть существенная проблема. "Я как водитель машины могу с полной уверенностью заявить, что на улице Герцена, где две полосы в каждом направлении, и Орджоникидзе в семь вечера там ездить невозможно. Я стою там в пробке 35-40 минут, Вы предлагаете построить здание 25 этажей, подземную парковку, где поместится до 200-300 машин. Когда они будут выезжать на Герцена (на Орджоникидзе они никак не проедут), то там будет затор в два часа дня. Если вы в купе с этим проектом не предлагаете расширение полос движения, строительства какой-то развязки, то это проект бесполезен – считаю, его не нужно здесь строить".

Эколог Александр Малетин высказался против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении многофункционального делового центра, в части предельного количества этажей, мотивируя тем, что высотный объект в историческом центре города и пешеходной зоне нарушит архитектурный ансамбль, дефицит парковочных мест и наличие узких улиц приведет к транспортному коллапсу, нарушится свето-теневой режим. Олег Каржанов также считает, что будет нарушена инсоляция, увеличена транспортная нагрузка на центр города.

Депутат гордумы Юрий Безбородов уверен: данный объект не должен находиться на указанной территории, а должен стать центром нового микрорайона делового центра города. Его коллега Мурат Тулебаев пожелал, чтобы было принято правильное решение, которое отражало бы интересы и горожан и города, а депутат облдумы Николай Бабин предложил поддержать строительство.

Наталья Ершова живет напротив площади "Единства и Согласия", к которой прилегает стройка, и считает, что возводимый объект повлияет на теневой режим, нехватку парковочных мест, увеличение нагрузки на инженерные сети, высказалась против строительства данного объекта и передала списки жителей жилых домов, расположенных по адресам: г. Тюмень, ул. Ленина, 79, ул. Ленина 81. ул. Профсоюзная, 92, протестующих против строительства объекта капитального строительства высотного здания. Житель данного района Владимир Ранев также высказал мнение, что в городе отсутствует пожарная техника, которая сможет достать до 25 этажа, также будет нарушена инсоляция, увеличится нагрузка на инженерные сети. О возможном ухудшении транспортной ситуации в данной части города высказался и блогер Виктор Нестерук. Краевед Владимир Полищук считает, что исторические здания потеряются на фоне спроектированного центра.

У пенсионера Рашида Шайдулина на этот счет противоположное мнение: проектируемое здание может украсить площадь "Единства и Согласия", архитектурный облик города не испортится. С ним согласны ветеран труда Галина Малышкина и пенсионерка Людмила Самойлычева. Местная жительница Надежда Дроздова высказалась за строительство делового центра, а также передала письмо инициативной группы жителей Тюмени, в котором выражена поддержка предпринимателей, сохраняющих и создающих рабочие места в городе, которые вкладывают деньги в строительство.

Заместитель генерального директора АО "Партнер-Строй" Виктор Калунин напомнил присутствующим, что проект не будет реализован без строительной, экологической экспертизы, и отметил, что функциональный объект станет украшением города, вполне уместен и может быть реализован.

От лица архитекторов за возведение высоких зданий в Тюмени высказался Ильфат Минулин. Он сообщил, что в 2004 году на градостроительном совете был рассмотрен данный объект и получил одобрение, при проектировании учитываются имеющиеся законы и нормативы. И в принципе, город на перспективу должен рассматривать подобные объекты.

Председатель общественной организации "Тюменский жилищный комитет" Юрий Рябцев возражения против расширения земельного участка под объектом выразил письменно, суть его заключается в том, что "отсутствие противопожарного разрыва, минимального отступа от границы земельного участка в размере трех метров приведет к уничтожению зеленого фонда Тюмени и иным негативным последствиям для населения".

Отметим, в ходе публичных слушаний могли высказаться все желающие. Этой возможностью воспользовались 24 человека.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения участников публичных слушаний, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Тюмени относительно строительства возле ЦУМа решила рекомендовать главе отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства "в связи с несоответствием запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 6-го планировочного района "Центральный", утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 №10".

На основании данного заключения 18 января глава администрации города Александр Моор подписал постановление "Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе". Подробнее с документами можно ознакомиться здесь.

Татьяна Тихонова