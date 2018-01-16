Тюменские приставы перестали принимать наличные

С 9 января 2018 года погасить задолженность по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам и ЖКХ можно только безналичным способом оплаты через финансовые организации, POS-терминалы в отделах судебных приставов, электронные сервисы на сайте УФССП России по Тюменской области. До 1 января сотрудники службы судебных приставов могли принимать у граждан оплату задолженностей наличными средствами по квитанционным книжкам.

В качестве подтверждения оплаты граждане получат чек и смс-сообщение с данными платежа. Как отмечают в пресс-службе ведомства, самым простым способом безналичной оплаты является сайт УФССП России по Тюменской области. Здесь в разделе "Банк данных исполнительных производств", после нажатия кнопки "Оплатить" перед пользователем открывается перечень электронных платежных систем и электронных кошельков. Оплата производится банковскими картами VISA, MasterCard, МИР, принимаются как дебетовые, так и кредитные карты.

В случае отсутствия у гражданина пластиковой карты, оплатить долги можно в любом банке. Для этого необходимо предварительно распечатать квитанцию в Банке данных исполнительных производств на сайте службы. Рассчитаться с долгами можно с помощью госуслуг.

Электронная безналичная система оплаты долгов существенно экономит время граждан, поскольку терминалы и электронные сервисы доступны круглосуточно. Кроме этого, жителям области не нужно будет стоять в очереди для оплаты к судебному приставу-исполнителю.

Нововведение касается не только тюменцев, но и всех россиян,. Оно направлено на снижение коррупционных рисков, повышение эффективности взыскания долгов по различным категориям исполнительных производств.