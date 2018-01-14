"Тюменский бройлер" подбирает подрядчика для строительства птичников

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует построить шесть новых птичников. Для проведения строительных работ ищет отбирает надежного подрядчика, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, строительство будет проводиться в короткие сроки. Работы необходимо закончить в 2018 году. На реализацию первого этапа проекта будет выделено 1 млрд 600 млн рублей.

"У нас есть понимание, из какого материала должны быть возведены производственные здания, чем их необходимо оборудовать и как они будут выглядеть. Поскольку сроки заявлены достаточно сжатые, то надеемся, что подрядчик будет отвечать всем нашим требованиям. В частности, у "Тюменского бройлера" есть опыт работы с местными строительными организациями, так что это может быть кто-то из них", - прокомментировала Оксана Величко.

Отметим, в 2017 году предприятие произвело 32 тыс. тонн готовой продукции. Благодаря реализации инвестпрокта, птицефабрика планирует выйти на показатель в 38,5 тыс. тонн уже по итогам 2018 года.