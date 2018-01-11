В Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу через Иртыш

В районе уватского села Тугалово 11 января в эксплуатацию принята ледовая переправа через реку Иртыш, однако для тяжелой техники она закрыта.

Средняя толщина льда на переправе не большая для этого времени - 50-60 сантиметров, а значит, воспользоваться ею могут транспортные средства весом не более десяти тонн. Как отмечает МЧС, в прошлом году Тугаловская переправа была способна организовать движение транспорта до шестидесяти тонн, то в этом году такой грузоподъёмности не планируется.

В связи с небольшой интенсивностью движения в этом году переправа стала однополосной с реверсивным движением. Для организации движения в период проведения работ на основной полосе, предусмотрена резервная полоса.

Как и все официальные ледовые переправы области, Тугаловская переправа соответствует разработанному плану. На левом и правом берегу установлены пункты обогрева, имеются и укомплектованы щиты "Подать утопающему", установлены соответствующие дорожные знаки.

Фото - http://72.mchs.gov.ru/