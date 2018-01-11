Запсибкомбанк поздравил с юбилеем школу-интернат

Запсибкомбанк

В декабре в Сургутском районе состоялось праздничное мероприятие, посвященное 30-летию Солнечной школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По случаю радостного события в школе собрались многочисленные гости из числа руководителей предприятий поселка.

К юбилею работники школы вместе со своими воспитанниками подготовили концертную программу, в ходе которой прозвучала история КОУ "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и чествование ветеранов педагогического труда. Во время торжественного выступления директор школы-интернат поблагодарила за плодотворное сотрудничество и отметила ряд предприятий города, среди которых дополнительный офис "Сургутский" ПАО "Запсибкомбанк", которые помогали обеспечивать необходимые условия для личностного развития воспитанников.

ПАО "Запсибкомбанк" также поздравил коллектив школы, по словам директора ДО "Сургутский" Ирины Стельмах: "За 30 лет школа становилась свидетелем того, как первоклассники становятся выпускниками, как меняются поколения. Желаем школе только процветания!"