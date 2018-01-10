Осенью на прилавках страны могут появиться бисквиты тюменского производства

В индустриальном парке "Боровский" под Тюменью началось строительство фабрики по производству сухих завтраков и бисквитов в индивидуальной упаковке. Проект реализует компания "Тюменьэнергострой". На площади чуть более гектара компания возведет два производственных корпуса.

Инициаторы проекта уверены, что фабрика составит конкуренцию известным производителям. По словам директора предприятия Екатерины Истоминой, тюменские бисквиты в индивидуальной упаковке при общей схожести с "Барни" будут несколько иными. По мере тестового запуска производства и изучения актуального спроса потребителей продуктовая линейка будет расширяться и подстраиваться под предпочтения покупателей.

Руководитель проекта отмечает, что ее команда изучала и продолжает изучать интересы и потребности целевой аудитории, позиции конкурентов: "Мы знаем, что надо потребителям и отвечаем их запросам. Качественно и детально проанализировали конкурентов – знаем, что и для кого они выпускают. Мы нашли свободную нишу и уверенно заходим в нее".

При производстве тюменских бисквитов будет использоваться местное сырье, что должно позитивно сказаться на цене и качестве бисквитов.

Тестовый запуск фабрики планируется в начале нового учебного года. В этот же период продукция появится на полках торговых сетей Тюмени, Уральского федерального округа и других регионов России.