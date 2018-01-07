Аграрии Тюменской области будут осваивать внешний рынок сбыта

Сельхозтоваропроизводители Тюменской области могут продвинуться на внешнем рынке сбыта. Для этого нужно научиться грамотно реализовать продукцию, использовать законы брендирования, маркетинговой политики и дополнительные каналы сбыта через Интернет, считает заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

По словам заместителя главы региона, тюменские товаропроизводители, помимо юга области, могут обеспечивать сельхозпродукцией ХМАО-Югру и Ямал, весь Уральский федеральный округ, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

"Спрос на мясо, колбасы, масло, хлебобулочные изделия, яйца и другие товары от местных производителей устойчивый. Тюменские продукты ждут и любят на внешнем и внутреннем рынках", – подытожил Владимир Чейметов.