Тюменская агрофирма КРиММ внедрит новые технологии из сферы АПК

Агрофирма КРиММ, расположенная в Упоровском районе Тюменской области, уже готовится к будущему сельскохозяйственному сезону и планирует в этом году внедрить в работу новые технологии, которые зарекомендовали себя в Европе.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за основу на предприятии возьмут опыт европейских фермеров из Голландии и Германии.

"Во время нашего недавнего визита в Голландию и Германию мы побывали в нескольких фермерских хозяйствах. Их главная особенность – ровные поля, благодаря которым создается единый микроклимат и нет провальных зон по урожаю. Весь процесс компьютеризирован, на реальное поле накладывается виртуальное, таким образом, осуществляется полный контроль", - отметил генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

В 2017 году упоровские овощеводы получили урожай в 85 тонн картофеля с гектара – рекорд агрофирмы, но европейцы научились получать по 100 тонн с гектара. По словам Геннадия Рязанова, там практически нет потерь на полях. К этому будут стремится и в КРиММе. На предприятии уже закупили новую технику, так называемые выравниватели, благодаря которым можно будет избежать переувлажненных участков.

