Тюменский "Стеклотех" выпустил более десяти новинок в 2017 году

Завод "Стеклотех", расположенный в Тюменском районе, наладил производство десяти новых видов продукции в 2017 году. Продолжат эту тенденцию и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора предприятия Елены Острягиной первой из них станет новая серия бутылок для тюменского завода "Бенат": "Сейчас работа над этим проектом вступает в завершающую стадию и вскоре на полках магазинов появится новая бутылка оригинальной формы. В прошлом году мы получили неоценимый опыт в изготовлении стеклотары. Например, бутылку с бугельной пробкой делали впервые. Учитывая тот факт, что такой продукт в основном завозится в Россию из-за рубежа, считаю, что специалисты завода справились со своей задачей на отлично. Это подтвердили и наши заказчики".

В прошлом году впервые на "Стеклотехе" выпустили литровую бутылку для сока и бутылку для химического растворителя.

"Сейчас мы активнее будем работать на новых для себя рынках. В том числе для нужд химической промышленности",- говорит Елена Острягина.