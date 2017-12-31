В Сладковском районе господдержку получит еще один фермер

21:09 30 декабря 2017
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vestinn.ru

Житель Майского сельского поселения Сладковского района Тюменской области в конце 2017 года стал победителем в конкурсе на получение гранта для создания и развития фермерского хозяйства.

В ближайшее время начинающий фермер получит грант. Господдержка предполагается в размере до трёх миллионов рублей, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".

Отметим, что в течение нескольких лет жители Сладковского района участвуют в конкурсе начинающих фермеров Тюменской области. Начиная с 2012 года, уже одиннадцать человек получили государственную поддержку и расширили фермерскую деятельность.

Теги: АПК , господдержка
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