Оксана Величко: Поход в бизнес должен быть всесторонне взвешенным решением

Фото Сергея Киселёва, https://t-i.ru.

Государство должно быть заинтересовано в создании таких условий, при которых любой предприниматель мог бы вести свой бизнес честно и открыто - с уплатой налогов, а также полным пониманием и своих обязанностей, и своих прав. О поддержке малого и среднего предпринимательства рассказала депутат Тюменской городской думы Оксана Величко.

- Как вы оцениваете поддержку, оказываемую тюменскому бизнесу?

- Сегодня ситуация такова, что наши тюменские предприниматели в плане поддержки пока что больше рассчитывают на область или федерацию, нежели на город. И городу, безусловно, следовало бы подтянуться в этом направлении. Например, стоит обратить внимание на опыт Ялуторовска. Этот город в уходящем году занял первое место в рейтинге муниципальных образований по множеству параметров, в том числе и по взаимодействию власти и бизнеса. Это говорит о том, что данный муниципалитет уделяет должное внимание поддержке предпринимательства, и есть очень хорошие, грамотные решения в этом вопросе.

- Что можно было бы сделать для этого в Тюмени?

- Можно рассматривать различные пути поддержки. Например, предоставление помещений в аренду на льготных условиях, рассмотреть возможность компенсации каких-то текущих затрат, скажем, счетов за электроэнергию. Как вариант, могла бы быть разработана программа субсидий на приобретение специализированного оборудования.

- О чем стоит помнить будущим предпринимателям сегодня?

- Сухие цифры статистики говорят о том, что в целом ситуация не становится хуже. Более того, поток налогов, поступающих сегодня в бюджет от малого и среднего бизнеса показывает пусть и небольшую, но динамику. Но при этом экономическая ситуация непрерывно меняется, и люди, выбирающие предпринимательство как род своей деятельности, должны трезво оценивать все существующие риски и сложности, с которыми им предстоит столкнуться. Поход в бизнес обязательно должен быть всесторонне взвешенным решением.

Николай Ступников