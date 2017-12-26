Директор ЗАО "Тюменьсудокомплект" предстанет перед судом за долги перед 170 работниками

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО "Тюменьсудокомплект". Его обвиняют в полной невыплате заработной платы не менее чем 170 сотрудникам.

По версии следствия, генеральный директор предприятия не платил зарплату работникам "из корыстной и иной личной заинтересованности" с марта по август 2017 года. В результате долг перед ними составил свыше 13 миллионов рублей, часть этой суммы приходится на уже уволенных сотрудников.

"За время предварительного следствия директором организации добровольно погашена задолженность перед работниками в размере не менее 8 миллионов рублей, арестовано имущества предприятия и личного имущества руководителя предприятия на сумму свыше 7 миллионов рублей", — сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.