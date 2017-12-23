В Тюмени верстается пятилетняя программа благоустройства дворов

В апреле 2018 года будет проходить ранжирование дворовых территорий, которые попадут в программу благоустройства, она рассчитана на пятилетний срок, сообщил журналистам депутат Тюменской городской думы по единому избирательному округу Александр Лейс. Одним из обязательных условий участия в программе является оформление жильцами прилегающих к их домам территорий в общую собственность.

Рассказывая в целом о благоустройстве дворовых территорий, Александр Лейс напомнил, что эту работу город ведет с начала 2000-х годов. За многие годы программа значительно усовершенствовалась – сегодня мы видим совершенно другие результаты, нежели были на старте. "Во-первых, дворы стали благоустраиваться не по одному, а в комплексе. Проектные работы делают сразу на несколько дворовых территорий – по три-четыре дома. Это позволяет решить проблему водоотвода. С одного дома воду отвести можно и соседний двор, а когда с трех домов отводится вода – это уже и благоустройство комплексное территорий. Во-вторых, мы наблюдаем творческий подход к благоустройству. В реализации участвуют проектные организации, жильцы советом дома участвуют, проект и все решения с ними согласовывается. Горожане начинают осознавать себя хозяевами не только квартир, но и прилегающей к дому территории – и это очень важно. В-третьих, совершенствуется подход в применении новых материалов. И если сравнивать то, что мы делали вначале 2000-х годов, то сегодня во дворах устанавливаются более интересные, безопасные малые архитектурные формы, оборудуются спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол или футбол с применением травмобезопасных покрытий. Красота и комфорт во всем", – сообщил Александр Лейс.

Особенно приятно депутату, что преображаются и отдаленные микрорайоны. Например, поселок Мыс. "Буквально за девять лет мы практически вытащили из грязи большинство своих дворов. Особенно хочется отметить дворы на улицах Жуковского, 92, 94 и 96 и Судоремонтной, 14 и 16. В этом году более тридцати миллионов рублей затрачено на территорию у домов 7, 9, 11 по улице Захарова. Прекрасное благоустройство сделали! Жители очень довольны. Здесь все спортивные площадки и даже пандусы для колясок в каждый подъезд", – рассказал депутат. О неухоженных дворах, машинах, которые стояли в грязи, и огромных лужах теперь напоминают только старые фотографии.

"Хотел бы сказать жителям тех домов, которые не еще не стали собственниками придомовых территорий, что они плохо управляют своим имуществом. Почему? В апреле будет проводиться отбор дворовых территорий на благоустройство в ближайшие пять лет. И если до апреля жители домов не оформят документы на свою территорию, они просто не попадут в эту хорошую программу. Ко мне как депутату обращаются с проблемами такие дворы, и мы всегда объясняем: нужно оформить территорию, и тогда все ваши пожелания учтутся", –подчеркнул Александр Лейс.

Татьяна Тихонова