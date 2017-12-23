Депутаты заинтересовались судьбой бывшего городского имущества

В полномочия депутатов Тюменской городской думы входит утверждение перечня имущества для передачи из муниципальной собственности в государственную. Так, на декабрьском заседании думы депутатам предложили рассмотреть возможность отдать в государственную собственность… бальнеологическую акриловую ванну областного лечебно-реабилитационного центра – как пояснил докладчик, "в целях осуществления уставной деятельности".

Депутаты единогласно проголосовали за принятие такого решения, но перед этим поинтересовались судьбой ранее переданных объектов.

"Отслеживаем ли мы судьбу имущества, которое мы передавали или передаем на областной и федеральный уровень? Например, в прошлом году мы передали медицинскому университету в безвозмездное пользование помещение под стоматологическую клинику, где, по словам ректора, студенты будут повышать свои знания, а пенсионеры и граждане социально незащищенных категорий смогут получать бесплатные услуги. Как происходит профессиональная подготовка студентов и происходит ли она в этом помещении вообще?" – задался вопросом депутат Мурат Тулебаев.

Юрий Безбородов поддержал коллегу в том, что нужно отслеживать судьбу передаваемого имущества. "Два года назад на областной уровень было передано здание, находящееся на набережной, для присоединения к музейному комплексу имени Ивана Словцова. Сейчас оно разрушено полностью, хотя являлось историческим памятником. Кто-то будет нести за это ответственность?"

Ситуацию по передаче муниципального имущества на другие уровни и их последующей судьбе прокомментировал заместитель главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук. "Передача любого имущества – движимого, недвижимого – осуществляется только в рамках федерального законодательства. Если имущество закреплено за федеральным или областным учреждением, то закон предписывает нам передать его на соответствующий уровень. Содержание переданного имущества, в соответствии с нормами Гражданского кодекса, является обязанностью собственника либо того, у кого объект находится в пользовании", - сообщил чиновник.

Как отметил Мурат Тулебаев, с передачей муниципальной собственности не уровень Федерации или области обычно проблем нет – тюменские депутаты большинством голосов принимают такие решения. Однако когда город решает что-то принять на свой баланс, то тут возникают затруднения, выразил свое мнение депутат.

"Когда мы два или три года назад по обращению граждан просили передать городу спортзал поселка Рощино, чтобы отремонтировать и дать возможность нашим детям на Учхозе, в районе Авторемонтной заниматься спортом, положительного ответа не получили. На каком этапе эта передача сегодня?" – обратился к чиновникам Тулебаев.

Как пояснил Руслан Кухарук, спортзал принадлежит институту Северного Зауралья. Соответственно, по 122 Федеральному закону до тех пор, пока оно закреплено за федеральным учреждением, муниципалитет не вправе им распоряжаться. Администрация, действительно, выыступала с инициативой о принятии объекта на свой баланс, но решение вопроса зависит от органов власти, которые уполномочены распоряжаться федеральным имуществом, и возможно только тогда, когда у вуза прекратится право пользования. "Вопрос на контроле, он не снят с повестки дня. Мы продолжаем писать соответствующие письма в адрес Федерации", - сообщил замглавы администрации города.

Татьяна Тихонова