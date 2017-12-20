В Тюменскую область поступили купюры номиналом 2000 рублей

Новые банкноты номиналом 2000 рублей поступили в Тюменскую область и Югру. В декабре этого года их увидят жители Тюмени и Нефтеюганска. В остальных городах Тюменской области и автономных округов банкноты появятся в начале следующего года.

"В настоящее время банки и предприятия торговли в Тюменской области завершают подготовку и настройку кассового и банковского оборудования. Новые банкноты обязаны принимать все магазины и предприятия сервиса наряду с уже действующими банкнотами, поскольку это законное средство платежа. Если все-таки новые банкноты где-то отказываются принимать к оплате, граждане могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или интернет-приемную на сайте Банка России", – отметил заместитель управляющего отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Владимир Кожевников.

Напомним, что 12 октября 2017 года Банк России выпустил в обращение банкноты номиналами 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны в ходе общероссийского голосования. Победителями конкурса стали символы Дальнего Востока и Севастополя. Банк России принял решение о выпуске в обращение банкнот для того, чтобы повысить удобство наличных расчетов граждан. Дело в том, что значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей. С введением в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей существенно упростятся наличные расчеты – появится возможность набирать требуемую сумму меньшим количеством банкнот.

В пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России сообщают, что купюры номиналом 200 рублей ожидаются в тюменском регионе в первом квартале 2018 года.