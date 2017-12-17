О деревьях Тюмени горожане смогут узнать онлайн

Омолаживающую санитарную обрезку и текущий ремонт прошли в 2016 году около 13 тысяч деревьев на улицах Тюмени. Об этой работе рассказал депутатам Тюменской городской думы на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам замглавы Администрации Павел Перевалов.

Чиновник сообщил, что для сохранения зеленых насаждений в городе постоянно ведется работа по их ремонту и содержанию. Расходы на нее составили в 2016 году более 36 млн рублей. Тем не менее, инциденты с падающими тополями и березами в областном центре, к сожалению, не редкость. На это обратили внимание депутаты, выслушав доклад Павла Перевалова. Ветки и даже целые сухие деревья валятся и повреждают автомобили горожан.

Заместитель главы города рассказал, что для безопасности горожан в прошлом году в Тюмени пришлось снести 1 103 дерева – их признали аварийными. Вместо снесенных высаживаются новые. Так, на городских субботниках без привлечения средств из городского бюджета в 2016 году посадили 1 061 дерево.

"Ни одно правонарушение, связанное с порчей зеленых насаждений, не останется без внимания и наказания", - сказал Павел Перевалов, отвечая на вопросы депутатов. Так, в 2016 году за нарушение правил благоустройства в части содержания насаждений было составлено около ста протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей, - более миллиона рублей. Также Павел Перевалов сообщил, что вопрос о спиленных деревьях у нового ресторана быстрого питания "МакДональдс" находится на постоянном контроле. Уже заведено административное дело, в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела.

Депутат Александр Чепик рассказал о сообщениях горожан, обеспокоенных тем, что работы по обрезке деревьев проводятся в зимние морозы. Заместитель главы администрации Тюмени пояснил, что санитарную обрезку должны проводить только в невегетативный период: "Установлено, что наименее травмирующий для дерева срок – с октября по март, когда не идут соответствующие биологические процессы".

Депутат Мурат Тулебаев высказал обеспокоенность тем, что большая часть средств, направляемых на зеленые насаждения, тратится, как правило, на цветы, и только 14 миллионов — на деревья. Депутат предложил для снижения этих ежегодных расходов закупать для областного центра многолетние цветы.

По просьбе заместителя председателя постоянной комиссии Дмитрия Осипова чиновник также рассказал о новом информационном ресурсе "Зеленая Тюмень". Когда этот проект будет внедрен, он позволит всем тюменцам в режиме реального времени следить за зелеными насаждениями на городских улицах. Реестр покажет, сколько берез, тополей, елей или яблонь растет на той ли иной улице Тюмени

Николай Ступников