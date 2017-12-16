Население Тюмени растет, границы города расширят

Изменения в Генеральный план города рассмотрели на этой неделе депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по земельным отношениям и градостроительству. Правки в документ предусматривают расширение границ областного центра.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов рассказал, что изменения необходимы для реализации проекта по строительству полигона биологических отходов. Площадка должна разместиться на девятом километре Велижанского тракта. Этот проект заложен в государственной программе Тюменской области "Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности", отметил Дмитрий Иванов.

Кроме того, изменения в Генеральный план продиктованы ростом населения Тюмени. Расширение границ города необходимо для соблюдения показателя минимально допустимой площади многоэтажной жилой застройки на тысячу человек.

Кроме того, Дмитрий Иванов отметил, что изменения вызваны необходимостью расширения автомобильной дороги вдоль кладбища Червишевское–1. Как уточнил в своем докладе чиновник, сегодня земли лесного фонда, на которых фактически находится дорога, требуется перевести в земли иного назначения. После реконструкции на этой территории появятся также площадки под мусоросборники для кладбищенского мусора и парковки для посетителей кладбища. Также более, чем вдвое, будет расширено мусульманское кладбище к северу от города.

Как заметил Дмитрий Иванов, Генплан города - один из документов, на основании которых готовится и утверждается документация планировки территорий, установление границ земельных участков и установление границ зон будущих объектов капитального строительства. Второй документ - Правила землепользования и застройки города.

Депутат Андрей Потапов отметил, что Генплан также необходим при принятии решений о резервировании земель или переводе их из одной категории в другую, а также при создании объектов федерального, регионального или местного значения на основании документации по планировке территории.

Комиссия одобрила проект правок Генерального плана. Документ будет вынесен на рассмотрение депутатами городской думы 21 декабря.

Николай Ступников