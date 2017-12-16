Самовольные гаражи исчезают с улиц Тюмени. Очередь за погребами

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Тюмень освобождают от незаконных построек. Как сообщила на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы руководитель управы Калининского административного округа Марина Артемьева, за 2016 и 2017 год в областном центре снесено 2 670 самовольно установленных гаражей.

Артемьева отметила, что к началу прошлого года в городе было выявлено 2 486 гаражей. Более полутора тысяч из них уже демонтировали. "В большинстве случаев снос осуществлялся в добровольном порядке самими владельцами. 73 объекта демонтированы по решению суда. Оставшиеся уберут с городских улиц в соответствии с плановыми мероприятиями", - рассказала руководитель управы.

Городские депутаты обратили внимание на то, что если самовольные металлические гаражи планомерно сносятся, то с подземными контейнерами, в которых горожане хранили запасы, ситуация сложнее. Так, Андрей Потапов поинтересовался, как сегодня обстоят дела с демонтажем погребов. "Большинство этих сооружений, где люди когда-то хранили соленья, уже давно не используются. Это серьезная проблема, например, на Мысу. Теперь там, где их когда-то поставили, уже выросли полноценные лесополосы, а среди деревьев торчат эти трубы. Ведется ли отдельная статистика по этим погребам?" - спросил депутат.

На это Артемьева ответила, что погреба сносят, но не так быстро, как гаражи: "В первую очередь, там, где проходит благоустройство территории. Погреба и металлические гаражи выявляются на придомовых территориях, на уже сформированных земельных участках".

Также руководитель управы сообщила депутатам о планах на предстоящий год: "Срок завершения мероприятий по полному сносу самовольно установленных временных объектов на территории Тюмени намечен на декабрь 2018 года. Демонтаж оставшихся 975 гаражей будет осуществлен в конце текущего года и в следующем году в соответствии с плановыми мероприятиями".

Николай Ступников