Директор ООО "Электросетьстрой" предстанет перед судом за долги перед работниками

В Тюмени направлено в суд уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Электросетьстрой".

С января по июль 2017 года генеральный директор предприятия не выплачивал заработную плату 15 своим работникам, хотя, как было установлено в ходе предварительного следствия, реальная возможность производить выплаты у него была. Общая задолженность по зарплате составила более 1,5 млн рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении гендиректора ООО "Электросетьстрой" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).