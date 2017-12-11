Расширяем горизонты: кредит на покупку недвижимости в любом городе России

Запсибкомбанк

Есть в собственности недвижимость, но вас не покидает мысль о том, что необходимо что-то большее? Дом или квартира на юге, жилье для родителей, которые смогут на пенсии переехать поближе, а быть может, в семье есть студент, который учится в другом городе, и хочется, чтобы он жил в собственной квартире?

Решайтесь! С новыми специальными программами кредитования для "своих" клиентов возможно приобрести недвижимость в любом городе и местности России, при этом вам остается только выбрать удобную для вас схему кредитования:

- есть собственность для залога, в том числе оформленная на третье лицо? Выбирайте спецпрограмму "под залог иной недвижимости", имеющейся в собственности;

- еще нет в собственности недвижимости или не хотите передавать его в залог банку? Для приобретения недвижимости требуется небольшая сумма в кредит? Выбирайте спецпрограмму "без залога приобретаемой недвижимости".

"Мы стараемся предложить нашим клиентам программы, которые помогут решить практически любой квартирный вопрос. С новыми программами кредитования мы расширяем свою географию, теперь наши клиенты и жители Тюменской области могут легко приобрести жилье даже на тех территориях, где нет Запсибкомбанка. Главное – желание исполнить свою давнюю мечту: домик у моря, в котором каждое лето вы будете вспоминать "свой" банк и тот счастливый день, когда решились на эту покупку", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.