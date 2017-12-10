Потенциал Тюменской области презентовали китайским бизнесменам

Презентация инвестиционно-экономического потенциала Тюменской области для официальных лиц и делового сообщества Китая прошла в представительстве региона в Москве.

С тюменскими проектами познакомились представители более 30 китайских компаний, правительственных организаций Китая, а также и Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей и Общества Российско-Китайской дружбы, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ госпожа Чжао Цюянь подчеркнула, что в последние годы традиционная торговля товарами дополняется сотрудничеством в крупных проектах, ускоряется технико-экономическое партнерство.

"Тюменская область для нас совсем не чужая - это богатый природными ресурсами край, имеющий обширную промышленную базу, хорошо использующий таланты своих людей в области науки и техники", - отметила она.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов и руководитель "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области" Андрей Саносян рассказали об основных достижениях региона за последние десять лет, инвестиционных проектах, мерах государственной поддержки бизнеса, а также о комплексной работе с инвесторами и условиями для открытия предприятий в индустриальных парках региона.

Успешным опытом работы в Тюмени поделилась генеральный директор Пекинской экспортно-импортной компании "Дицзе" госпожа Чжао Ин.

