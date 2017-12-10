Тюменский завод "Стеклотех" намерен экспериментировать с формой продукции

Завод "Стеклотех" в Тюменском районе планирует расширять ассортимент производимой продукции, в том числе за счет закупки линии по изготовлению дизайнерских бутылок, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина, каждый год завод вкладывает средства в модернизацию производства. В этом году уже установили новую линию для изготовления облегченной бутылки. Сейчас на "Стеклотехе" запущены четыре производственные линии, которые способны выдавать более 20 млн бутылок в месяц.

"Тем не менее, есть существенный запрос и на другую продукцию. Причем этот запрос постоянный – так называемый премиум-сегмент. Уже просчитываем варианты по установке еще одной линии. Она будет менее скоростной и основное ее предназначение – изготовление декоративных бутылок. Форма может быть совершенно разной: от Эйфелевой башни до нефтяной вышки", - отметила Елена Острягина.

